Menaces, insultes, pétitions : supprimer la fête des mères à l'école, un sujet qui fâche

Caroline Mengin, enseignante et auteur du blog Un jour en maternelle s'est elle retrouvée devant un autre cas de figure, ou cette fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui se sont rebellés contre cette pratique. "Quand j’étais maîtresse de CE1, quasi la moitié des enfants de ma classe avait des parents séparés ou divorcés. La majorité de ces élèves étaient gardés par leur mères même si la garde partagée devient plus courante ces dernières années. Cela ne justifie pas que les pères soient privés de cadeaux, évidemment ! Alors quelle ne fut pas ma surprise et ma tristesse quand j'ai découvert des enfants de 7 ans qui s’écriaient spontanément : 'Ha non ! Moi je ne veux pas faire de cadeaux à mon père !'. Et s’ensuivait la liste de leurs récriminations : la plus courante était 'je ne vois (presque) plus mon père depuis que mes parents sont séparés' puis venait 'il n’est pas gentil avec maman' ou 'il n’est pas gentil avec nous'", écrit-elle sur son blog.





"Ça m’a beaucoup choqué d’entendre ça (...), puis c’est revenu chaque année pour quelques élèves de mes classes. Mais que pouvais-je faire sinon écouter ces enfants et ne pas rajouter l’angoisse d’une fête surfaite à leurs souffrances ? La fête des pères est donc une fête que personnellement je ne prépare plus dans mes classes. Alors, même si je n’ai pas encore eu d’opposition de mes élèves à fêter la fête des mères, forcément cela la remet en cause aussi. Si on ne fête pas les pères, pourquoi fêterait donc les mères ? Quelque part, on force un lien et on accepte le délitement de l’autre ?", poursuit-elle.