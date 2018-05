10 signes qui vous font comprendre que vous n’en faites pas assez

Chez vous, le chef de projet, c’est clairement votre conjoint.e. Préparation des repas, tâches ménagères, devoirs des enfants, il ou elle est sur tous les fronts. Et bien souvent, votre partenaire dans la vie gère sa vie professionnelle en plus. Mais votre « Wonder Woman » ou « Super Man » a beau être génial.e et organisé.e, il ou elle a forcément besoin d’aide. Découvrez les signes qui doivent vous pousser à prendre plus d’initiatives à la maison. Lui faciliter la vie évitera bien des prises de bec, vous verrez.