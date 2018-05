Ménage : maniaque sur les bords, laissez votre tribu mettre la main à la pâte !

Une fois le planning établi, il n’y a plus qu’à… Tout ne sera pas parfait les premiers temps, loin de là. C’est le moment de s’armer de patience pour montrer aux membres de votre tribu comment bien faire les choses. Et puis si le résultat n’est pas exactement comme vous l’auriez souhaité, tant pis ! C’est aussi le moment d’être plus tolérant(e) et d’encourager les initiatives. Une fois le mécanisme bien rôdé et les bonnes habitudes adoptées, vous gagnerez un temps précieux par la suite ! Notez que plus vous impliquerez votre enfant tôt dans les tâches ménagères, plus tôt il acquerra les bons réflexes.