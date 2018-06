Ménage, repassage, poubelles... Pourquoi les tâches domestiques catalysent autant de tensions dans le couple

Malgré l’évolution des mœurs, les clichés ont toujours la dent dure. L’un des principaux griefs réside dans cette inégalité toujours persistante entre l'homme et la femme dans la répartition des taches ménagères. En moyenne, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants, etc.) contre 2h pour les hommes, selon l’Insee.





Dans son livre Que faisons-nous de notre temps, le sociologue Gilles Pronovost assure que "si les couples actuels se partagent de plus en plus les tâches ménagères, de récentes études ont démontré que les femmes en font, malgré tout, plus que les hommes. La majorité des mères accompliraient d’ailleurs 70 % des tâches domestiques et des soins aux enfants, en plus de leur travail."





Autre situation signifiante : dans son roman La trame conjugale, Analyse du couple par son linge (Broché, 2014), l’écrivain Jean-Claude Kaufmann prend, lui, l’exemple précis du linge dans les tâches ménagères, très important car il "colle à la peau", renvoyant au propre et au sale, au public et à l'intime et à l'image que l'on donne de soi. L'auteur fait notamment part de cas où certaines femmes exigent de leur conjoint qu'il s'occupe de "son" linge et non du leur.