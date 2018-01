"On ne vous a pas tout dit" : quand les pro-aéroport de Notre-Dame-des-Landes tentent d’évangéliser les journalistes

Les pro-aéroport rappellent, aussi, que "176 décisions de justice sont allées dans leur sens". Que, en juin dernier, 55% des Ligériens se sont prononcés pour le "oui", en connaissant les deux options. "On ne peut pas s’assoir sur ce vote !", insiste Dominique Bochet. "C’est ne pas reconnaître le poids de la démocratie et des institutions." Joël Chéritel, patron du Medef Ouest insiste : "C’est d’ailleurs illusoire de penser que la Zad sera évacuée si on ne fait pas l’aéroport. Au contraire, il se fera d’autres Zad, ailleurs."





Tous invoquent, enfin, l’économie du Grand Ouest et ses 8 millions d’habitants. "On le sait, les infrastructures fondent le développement économique d’un territoire", dit Yann Trichard, président de la CCI Nantes Saint-Nazaire. "Aujourd’hui, quand on part en Europe, on ne peut y aller depuis Nantes. Un aéroport entre la Bretagne et les Pays de la Loire, permettrait de créer un "hub européen", qui serait aussi un atout pour le tourisme. Quelles sont nos ambitions ?"





Les pro font ainsi défiler leurs arguments, et leurs slides Powerpoint, l’œil sur la montre, car ils le savent, les journalistes sont des gens pressés. Tentent de faire passer 12 ans de données, rapports, vérités, en une trois quart d'heure. Tentent de montrer que tout n’est pas si noir ou si blanc. Leur message passe-t-il ? Le temps défile, la salle devient fébrile.





"Vous avez des questions?", finit par demander Alain Mustière, pédagogique. Un journaliste radio coupe : "Heu, on a nos journaux. On peut faire un pool radio pour une interview ? Rapidement, c’est ok ?" Et le président, de devoir résumer 12 ans de débat, trois quart d'heure de conférence, en 5 minutes pour radios et caméras. Mais, comme le camp d’en face, ils veulent afficher la confiance, coûte que coûte. "Il n’y aura pas de décision défavorable", persiste Yann Trichard. "Ce serait un précédent incroyable. J’ai la conviction que le président ne peut pas revenir sur ce qu’il a dit. Et il n’y a pas, dans ce rapport de médiation, d’éléments qui permettent de revenir en arrière. Seul le patron de Saint-Malo joue le bravache, mode bras de fer ou chantage : "Pour ma part, j’y ai pensé, je délocalise une partie de mon activité. J’irai en Belgique ou en Asie."