Menton : des immigrés clandestins arrivent d'Italie par le train

Le projet de loi asile et immigration est jugé trop laxiste ou trop ferme. En attendant qu'il soit voté, 18 000 immigrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier. Ces derniers continuent d'entrer en France par la frontière italienne. A Menton, la police procède à des contrôles aléatoires et à des fouilles. En outre, des accords ont été passés avec les pays méditerranéens pour réduire cette immigration clandestine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.