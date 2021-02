Le menu unique sans viande dans les cantines de Lyon s'attire les foudres du gouvernement

À compter de ce lundi, les 30.000 écoliers lyonnais vont découvrir un menu sans viande à la cantine. Cette décision impulsée temporairement par la mairie écologiste en invoquant des contraintes sanitaires ne cesse de faire polémique. Dès samedi soir, Gérald Darmanin a largement égratigné la mairie de la capitale des Gaules : "En plus de l'insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des verts exclut les classes populaires". "De nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande", a ainsi souligné le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux dénonçant en plus une "idéologie scandaleuse".

Ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a même annoncé ce dimanche qu'il saisissait le préfet du Rhône pour trancher le bien-fondé de cette initiative. "Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants !", a-t-il ajouté sur Twitter. "Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie", conclut-il.