Pourquoi notre bonheur d'être champion du monde sera (hélas) de courte durée

Autre explication de ce qui pourrait exacerber notre insatisfaction franco-française : la course au bonheur du Mondial 1998. Ce moment de félicité que la France a connu avant le grand saut vers l'inconnu des années 2000, en suivant pendant un mois de rêve l'équipe de France de Zinedine Zidane avant de décrocher la lune face au Brésil un fameux 12 juillet. Un embrasement ayant marqué à vie les Français et pour cause, il avait duré des mois...





Or, comme le rappelle à LCI Jean-François Pradeau, historien de la philosophie français et auteur de Dans les tribunes : éloge du supporter (2010), le contexte était vraiment différent, notamment parce que la France était hôte de la compétition pour la seconde fois de l'histoire : "C’est difficile footballistiquement de mettre en parallèle ces deux Coupe du monde : avant 1998, la France n’avait jamais gagné la Coupe du monde. Certaines choses restent bien sûr semblables entre les deux Mondial, comme le parcours surprenant de cette équipe de jeunes avec un engouement de plus en plus fort de la part des Français. C’est exactement ce qui s’est reproduit là. Mais cet état de joie collective avait continué après l'été et les mouvements d’enthousiasme collectif sont beaucoup plus brefs aujourd'hui, on va passer à autre chose très vite."