Météo de l'été : comment s'annoncent les mois de juillet et d'août ?

Outre les moyennes et statistiques, les tendances saisonnières nous permettent de voir à quoi ressemblera le prochain trimestre. Bien que moyennement fiables (environ 55%), elles sont parfois un bon indicateur de la tendance générale. Ainsi, dès le mois de février, elles évoquaient un printemps plus doux et plus humide que la normale, à l’image de ce que l’on a pu connaître.





Pour ce qui est de l’été, la tendance est assez nette pour juillet, un peu moins pour le mois d’août. Les différents scénarios proposés convergent vers un premier mois d’été plus chaud et plus sec que la normale tandis que la deuxième moitié est un peu plus indécise. Certains scénarios envisagent un mois d’août "dans les normes" tandis que d’autres envisagent la poursuite de conditions plus chaudes que la normale.





Dans tous les cas, ces tendances ne veulent pas dire qu’il fera beau et chaud du 1er juillet au 31 août mais qu’il fera un peu plus chaud et que le temps sera un peu plus sec que lors d’un été "normal". De même, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’orage mais a priori, ils devraient être moins nombreux qu’habituellement et donc nettement moins fréquents que durant le printemps… De quoi envisager un été plus calme !