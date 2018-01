VIDÉO - Tempête, inondations, neige : les images de 72 heures d'intempéries sur la France

Alors que la tempête s'apaise peu à peu ce vendredi, les menaces de crues prennent le relai après des pluies intenses et un redoux qui fait fondre la neige tombée en masse ces derniers jours. Dans son dernier bulletin, Météo France a placé quatre départements - le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort - en vigilance orange pluie-inondations. Mais de nombreux cours d'eau, comme l'Ain, la Garonne ou encore la Seine, dans la région de Rouen, ont été placés en vigilance orange "crues" dans 13 départements différents. La Seine a d'ailleurs déjà débordé jeudi entre Rouen et Duclair, en Seine Maritime, tout comme le Rhône et la Saône à Lyon. Le Doubs est lui aussi sorti de son lit ce vendredi. L'eau atteint pour l'heure 50 centimètres dans la ville de Doubs.