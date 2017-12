La Corse balayée à son tour par la tempête Bruno, qui a fait trois blessés légers dans le Sud-Ouest

INTEMPÉRIES - Les départements des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et de la Haute-Garonne ne sont plus concernés par la vigilance orange aux vents violents, mais les deux départements corses rejoignent désormais ce niveau d'alerte. Selon Enedis, 23.000 foyers de Nouvelle Aquitaine, d'Occitanie et de Normandie, ont été privés d'électricité, mais leur situation devrait revenir "quasiment à la normale" dans les heures à venir.