Alerte canicule à Paris : le niveau 3 du plan activé ce marti

-Des salles rafraîchies sont également en accès libre (entre 14h et 18h) pour les personnes non inscrites au fichier Chalex (Chaleur extrême). Les "maraudes" associatives et municipales sont renforcées. Des lieux rafraîchis sont signalés à l’usage du grand public, d’autres sont spécialement aménagés pour offrir aux personnes fragiles un répit sécurisé au frais.