MÉTÉO - Attention aux orages ce lundi : 10 départements du Sud-Ouest toujours en alerte

De manière générale, le temps sera très agité dans le sud du pays. En début de matinée, un corps pluvio-instable s'étendra sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Il se décalera en seconde partie de matinée vers l'Est et la Méditerranée, et concernera encore l'Occitanie, le Massif central, le sud de Rhône-Alpes et PACA. Les pluies resteront marquées, notamment sur le Var, et toujours

accompagnées d'orages localement forts, de chutes de grêle et de fortes rafales.





Du Poitou-Charente vers le nord de Rhône-Alpes, le ciel sera bien nuageux le matin avec des ondées, et des débordements orageux seront possibles, principalement sur le nord du Massif central. Plus au Nord, sur le reste de la France, le ciel sera plutôt bien dégagé, avec juste quelques ondées éparses sur le quart nord-est du pays. En Bretagne, le ciel sera nuageux avec quelques gouttes de pluie.





L'après-midi, on retrouvera le système orageux sur le Sud-Est, avec des pluies ou des averses modérées. A l'arrière, du Sud-Ouest au Massif central, le ciel restera chargé avec des averses moins fréquentes, mais pouvant être accompagnées de coups de tonnerre comme sur l'Auvergne et le nord de Midi-Pyrénées. Sur la moitié nord, hormis en Bretagne et sur le Cotentin où le ciel restera très nuageux, les nuages alterneront avec de belles éclaircies, quelques ondées pourront concerner toutefois la Bourgogne et le Grand-Est en cours d'après-midi.