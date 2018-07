MÉTÉO - Attention aux orages ce lundi : 10 départements en alerte, grosses averses attendues sur Marseille et sa région

"A la mi-journée, la zone pluvio-orageuse sur le Sud-Ouest de la France tend à régresser vers le Tarn et l'Aveyron", indique Météo France. "De nouvelles averses orageuses reviennent par l'ouest sur les Pyrénées-Atlantiques et le Gers.

dans les six dernières heures, on a relevé 86mm à Bayonne, 87 mm à Saint-Girons, 90 mm à Juzet (Haute-Garonne), 63 mm à Tarbes. Actuellement, un orage très intense stationne dans la rade de Marseille et commence à déborder sur le littoral de la Côte Bleue. Cet orage produit une très forte activité électrique, de la grêle ainsi que de très fortes pluies."





"L' activité pluvieuse va continuer à lentement s'atténuer sur le Sud Ouest ce lundi après-midi, prévoit Météo France. Quelques fortes averses orageuses sont encore possibles jusqu'en début d'après-midi puis les averses seront de plus courte durée jusqu'en fin de journée".





Attention de très fortes précipitation sont également attendues sur le Sud-Est, notamment entre Martigues et Cassis avec des cumuls de 50 à 80 mm attendus en très peu de temps (1 à 2h) et de grosses quantités de grêle, notamment sur les villes de Martigues, Marignane et Marseille.

En cours d'après-midi de lundi, de nouveaux orages très forts se forment encore sur le littoral et l'Est des Bouches-du-Rhône ainsi que sur la zone littorale du Var. Ces orages se déplacent ensuite vers l'Est-Nord-Est et peuvent déborder jusque dans la région de Draguignan. Ces orages sont moins violents que celui de la rade de Marseille mais ils peuvent donner de la grêle, de fortes rafales de vent et de très forts cumuls de pluies en peu de temps (parfois entre 40 et 60 mm en moins de 2h).

En fin d'après-midi, les orages disparaissent des Bouches-du-Rhône pûis du Var en s'évacuant vers la Méditerranée par les Maures et l'Esterel.