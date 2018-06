Avec les orages qui se succèdent, la Tour Eiffel va-t-elle tenir le choc des "coups de foudre" ?

Le phénomène de foudre percutant la tour Eiffel n'a donc rien d’étonnant, il est d’ailleurs même plutôt rassurant, la tour Eiffel constituant ainsi l’un des plus hauts paratonnerres artificiel de France.





En moyenne, d’après les données de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE), qui possède des compteurs d’impact, la Dame de fer subit 4 à 5 impacts par an. Météorage, qui a aussi réalisé une brève étude sur le nombre d’impacts sur la tour, a relevé que le monument avait été foudroyé 138 fois entre 2008 et 2018. "En moyenne sur les 10 dernières années, on peut considérer qu’au maximum la Tour Eiffel est foudroyée 10 fois par an", estime le centre de prévisions. Quels que soient les chiffres retenus, la moyenne est pulvérisée ces deux derniers mois.