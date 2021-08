Canicule : cinq départements du Sud-Est toujours en vigilance orange, une baisse des températures envisagée lundi

Si la première partie de l'été était fraîche, le mercure grimpe en flèche, à l'approche du 15 août. Dans le sud-Est, les températures dépassent les 35 degrés sur le sud de Drôme-Ardèche, et du Languedoc à Paca et à l'intérieur de la Corse. "On relève des températures localement comprises entre 39 et 41 °C sur le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône (41,2 °C à Trets) et le Var", indique Météo-France dans son bulletin de 16 heures.