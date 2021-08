Canicule : cinq départements encore en vigilance orange, en attendant un rafraichissement lundi

La nuit a été chaude, et la journée va (encore) l'être, ce dimanche. Dans un bulletin, émis à 6h, Météo-France a maintenu cinq départements du Sud-Est en orange. Alors que samedi après-midi, on relevait globalement 34 à 38 °C sur les départements en vigilance canicule jaune ou orange, avec des pointes autour de 40 °C en Provence (il a fait 40,6° C à Apt, 40.5° C à Rions), les températures en cette fin de nuit ont souvent été supérieures à 20 °C. Sur le littoral méditerranéen, le thermomètre est même monté à 23 à 26 °C.

Le samedi 14 août a été "la journée la plus chaude de l'été", selon du moins l'indicateur thermique national (32.2 °C de moyenne des maximales à l'échelle de la France, 24.8 °C de température moyenne quotidienne).

Cet épisode caniculaire, observé depuis jeudi, se poursuit donc ce dimanche, prévient Météo-France, "malgré une légère tendance à la baisse des températures." on attend des maximales de l'ordre de 35 à 38 degrés, pouvant localement approcher les 40 degrés vers la Provence : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Drôme (26) et Var (83) restent donc vigilance orange.