Canicule : avez-vous le droit d'aller au bureau en short et en tongs ?

S'habiller au bureau comme à la plage, est-ce possible ? Alors que la France est accablée par la chaleur dans plusieurs régions, difficile de savoir comment s'habiller pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Mais pour autant, peut-on s'habiller comme on l'entend au travail ? "Ça dépend", nous répond en substance Me Chupin, avocat en droit du travail. "Prenez mon cas : je suis avocat, si je ne portais pas une tenue sérieuse, je perdrais toute crédibilité auprès de mes clients".