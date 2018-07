Vers des pics au-delà des 50°C en France dès 2050 : les vagues de chaleur vont s'amplifier

"2018 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées", commente à l'AFP Elena Manaenkova. "Ce n'est pas une surprise". Pour la secrétaire générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), ces canicules sont "cohérentes avec les effets attendus du changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre", explique-t-elle. "Ça n'est pas un scénario futur. C'est maintenant".





Une analyse partagée par une partie de la communauté scientifique. Dans une interview accordée à Europe 1 le 22 juillet, le climatologue Jean Jouzel alerte : les températures en France atteignent actuellement des pics à 42°C, d'ici à 2050, elles pourraient être "de l'ordre de 50 degrés, voire 55 degrés sur l'Est de la France". Pour le spécialiste, cela ne fait aucun doute, ce réchauffement climatique global est bien "lié à nos activités humaines".





Sur LCI, le 27 juillet, le climatologue ne dit pas autre chose : "On va devoir apprendre à vivre plus régulièrement avec ces situations plus extrêmes, plus fréquentes. [...] Au fil du temps, les modes climatiques vont être différents." Cela sera-t-il récurrent à chaque fois que l'été arrivera ? "Pas à chaque fois, parce que l'atmosphère évolue différemment. Mais on va battre régulièrement des records, sous l'effet des gaz à effet de serre. C'est assez largement irrémédiable, parce que les gaz à effet de serre restent longuement dans l'atmosphère, parce qu'on ne sait pas comment le chercher".