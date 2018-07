MÉTÉO - Attention aux orages pour la finale : 10 départements du Sud-Ouest en alerte

Les yeux dans les Bleus mais le parapluie sur la tête. Les orages pourraient s'inviter à la fête ce dimanche après-midi et surtout ce soir et cette nuit. Une très grande partie du pays est concernée par des précipitations subites qui pourraient localement doucher les supporters. Prenez vos précaution si vous avez prévu de regarder le match en plein air, en vous munissant d'un parapluie ou d'un vêtement de pluie. C'est surtout pour la soirée et la nuit que le risque est le plus important.





Dix départements ont été placés en alerte orange par Météo France. "Quelques averses localement orageuses vont éclater dans l'après-midi mais ce n'est qu'en soirée qu'une dégradation orageuse marquée est attendue, indique Météo France. Des orages localement violents vont se développer sur l'extrême sud-ouest et se propager progressivement vers l'Occitanie dans la première partie de nuit. Ces orages donneront de fortes intensités pluvieuses, et pourront être accompagnés de grêle et de violentes rafales de vent, dépassant parfois les 100 km/h."





Voici les départements concernés par cette alerte qui prend effet à partir de 19h : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).