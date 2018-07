MÉTÉO - Une finale sous les orages ? Consultez les prévisions

Les yeux dans les Bleus mais le parapluie sur la tête. Météo France indique que des orages pourraient s'inviter à la fête ce dimanche après-midi. Une très grande partie du pays est concernée par des précipitations subites qui pourraient localement doucher les supporters. Prenez vos précaution si vous avez prévu de regarder le match en plein air, en vous munissant d'un parapluie ou d'un vêtement de pluie.





Une dégradation orageuse plus intense et généralisée est attendue sur le Sud-Ouest", prévient Météo France. Voici les principaux secteurs concernés par les précipitations attendues entre 12h et 22h.