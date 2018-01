Berguitta s'éloigne de La Réunion, l'alerte orange levée dans les prochaines heures

Le passage de Berguitta a entraîné des précipitations record. Les cumuls de pluies sont devenus "exceptionnels sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est" jeudi en début d'après-midi, avait indiqué la préfecture dans un précédent communiqué, expliquant qu'en 12 heures, il a été recueilli 488mm de pluie à Grand Coude (sud-est), 288mm à la Plaine des Makes (sud-ouest) et 216mm à l'Etang Saint Leu (ouest). Météo-France Réunion a précisé que la pluviométrie dans certains secteurs du sud se rapprochait de celle enregistrée en 1980 avec le cyclone Hyacinthe, qui avait explosé les records, avec 2.478 mm en 12 jours (et fait 25 morts notamment dans des glissements de terrain). "Les communes les plus impactées sont Saint-Leu, Saint-Louis (les Makes), Saint-Pierre, Cilaos", a précisé la préfecture..