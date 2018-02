Il est déclenché en Île-de-France : en quoi consiste le plan Grand Froid ?

Il existe trois niveaux : niveau 1 "temps froid" avec température positive dans la journée mais comprise entre zéro et - 5°C la nuit. Un niveau 2 "grand froid" avec température négative le jour et comprise entre - 5°C et - 10°C la nuit. Enfin, un niveau 3 "froid extrême" avec température négative le jour et inférieure à - 10°C la nuit. Ce dernier niveau correspondant à un niveau de crise exceptionnel.