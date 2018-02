Ile-de-France : la neige et le verglas reviennent, les conseils de circulation

C'est reparti. Après trois jours de répit, un nouvel épisode de neige et de verglas s'annonce en Ile-de-France, mardi 13 février 2018. La perturbation débutera à partir de 13h, d'abord à l'Ouest où elle sera la plus importante, avant de se déplacer vers l'Est. Elle devrait cesser vers minuit.





Conséquence, 1 à 3 cm de neige devraient tomber sur l'Ouest francilien, selon Météo-France. Même si cet épisode qui se concentrera essentiellement sur les Yvelines sera moins important que celui de mardi et vendredi dernier, du verglas devrait se former dans la nuit de mardi à mercredi sur l'ensemble de la région en raison des températures négatives (de -1 à -4 degrés).