Orages, grêle, foudre… Un mois de mai record

Ces violentes intempéries ont également entraîné des retournements climatiques inhabituels. Ainsi, Dinard (Ille-et-Vilaine) est la ville qui a été le plus épargnée par la pluie. Un comble pour une ville bretonne. A l'inverse, ce sont les Pyrénées qui ont reçu le plus d'averses. En outre, Charleville-Mézières (Ardennes) a connu les plus fortes températures du mois avec 4 degrés de plus qu'à... Biarritz. Décidément, la France s'est bel et bien mise à l'envers.