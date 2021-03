Vent violent : le Nord et le Pas-de-Calais placés en alerte orange

À l'approche de cette perturbation atlantique, poussée par une dépression se situant actuellement au nord-ouest de l'Irlande, le vent "amorce un lent renforcement, avec de premières rafales de sud à sud-ouest voisines de 60 km/h" mercredi après-midi, indique Météo-France. Dans le détail, le renforcement du vent de sud-ouest doit s'accentuer en fin de nuit et dans la matinée de jeudi, "les plus fortes rafales atteignant alors 90 à 100 km/h, parfois jusqu'à 100 à 110 km/h".

"Ces valeurs concernent la majeure partie du Nord et du Pas-de-Calais, la marge sud-est de ces départements étant toutefois un peu moins exposée". Si le vent doit s'atténuer ensuite en début d'après-midi, au "passage d'averses devenant plus marquées, des rafales localement fortes peuvent néanmoins encore se produire en soirée", précise Météo-France. Dans ce type d'alerte, des "dégâts importants" sont possibles, ainsi que des perturbations des transports aériens et ferroviaires et maritimes et des réseaux de distribution d'électricité et de téléphone, selon le service.