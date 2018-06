Météo : la fin des orages, c'est pour mercredi ? Consultez les prévisions

Les jours se suivent et se ressemblent : c’est ce qu’on appelle en météo une « situation de blocage ». Depuis plusieurs semaines, une goutte froide positionnée au large du Portugal (dépression avec de l’air froid en altitude) apporte une forte instabilité sur l’Europe de l’ouest et en particulier entre la Péninsule Ibérique et la France. Elle se traduit par le développement d’orages quotidiens, parfois violents et souvent accompagnés de pluies intenses. Ainsi, de nouvelles inondations ont touché l’Auvergne ou encore le département de l’Essonne ce dimanche soir.

Au cours du mois de mai, quelque 182.127 impacts de foudre ont été comptabilisés sur le pays, c’est près de 4 fois plus que la moyenne du mois et c’est plus du double du précédent record établi en mai 2009 avec 84.336 impacts. Sans surprise, les chiffres de ce début juin sont également sont remarquables. Sur les 10 premiers jours du mois, près de 100.000 impacts ont d’ores et déjà été enregistrés, soit un chiffre déjà équivalent à la moyenne du mois. Le record de juin 2005 avec près de 170.000 impacts pourrait ainsi être battu si la situation venait à perdurer.