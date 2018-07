Les villes, pièges à chaleur : comment y remédier ?

Lors de la canicule de 2003, qui a causé une surmortalité de 15.000 morts, on estime que la température des arrondissements centraux de Paris était en fin de nuit de 4 à 7 degrés supérieure à celle des villes environnantes. Ce phénomène, connu depuis la fin du XIXe siècle et popularisé ces dernières années, à un nom : l’îlot de chaleur urbain (ICU).





Cette différence de chaleur entre les centres urbains et les zones périurbaines ou rurales concerne avant tout les températures maximales et s'aggrave à mesure que ces températures maximales augmentent, notamment à cause du réchauffement climatique. Traduction : quand il fait chaud en France, il fait très chaud à Paris, et ça devrait s'empirer. Alors que les températures moyennes relevées à Paris par Météo France entre 1995 et 2004 étaient situées entre 13 et 13,5°C, celles des zones rurales d'Île-de-France n'étaient que de 11 à 11,5°C, soit 2,5°C de différence, indiquait en 2012 un rapport de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur).