Inondations en Île-de-France : pourquoi ces records de pluie ? Les modèles météo ont-ils été défaillants ?

Plus de deux mois de pluie tombés en l’espace quelques heures. Et des records inédits qui tombent : à Paris, il n'est jamais tombé autant de pluie en 24 h pour un mois de juin. A Torcy (Seine-et-Marne), Orly (Val de Marne), Achères (Yvelines) des records historiques sont également tombés. Comment expliquer ces pluies diluviennes et leur violence ? " La situation tout à fait remarquable de ces dernières heures est due à une dépression positionnée sur la France qui génère ce que l’on appelle un retour d’occlusion", explique Guillaume Woznica, spécialiste météo à LCI, "c’est-à-dire qu’il y a autour d’elle un enroulement pluvieux qui évolue très lentement. Et si la région se situe dans l’axe de ce front pluvieux, elle subit alors des pluies marquées pendant plusieurs heures sans discontinuer. C’est ce qu’il s’est passé dans les Pays-de-la-Loire et surtout en Île-de-France avec de nombreux records de pluie qui ont été battus."