Pic de chaleur ce week-end : risque de canicule avec jusqu’à 38°C, consultez les prévisions

Cette "vague de chaleur" n’en est qu’à son début et va s’accentuer au cours du week-end. Dès samedi, le pic d’intensité est attendu dans les régions de l’ouest avant de gagner les régions centrales et l’est entre dimanche et lundi. C’est donc d’abord en Aquitaine qu’il fera le plus chaud samedi avec des pointes à 37-38°C entre les Landes et la Gironde. Plus largement, les thermomètres pourront atteindre 35°C (seuil de "très forte chaleur") dans un large quart sud-ouest. Il fera également 32°C à Strasbourg, 33 à Paris et 34°C en vallée du Rhône. Dimanche, ces températures plus qu’estivales gagneront les régions centrales, le bassin parisien, la Bourgogne et le couloir rhodanien. Il fera jusqu’à 37°C vers le Centre-Val de Loire et le Lyonnais, 35 à 36°C à Paris, Dijon, Poitiers ou encore Le Mans. Toutes ces températures sont prévues sous abri, c’est-à-dire à l’ombre. Les nuits s’annoncent également très douces avec des minimales qui ne s’abaisseront pas en-dessous des 20°C sur la moitié du pays.