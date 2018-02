Vingt-deux départements concernés : qu'est-ce que le "plan Grand Froid" ?

Après la pluie et les crues, le froid. Des températures glaciales se sont abattues sur la France, ce lundi et elles devraient durer une bonne partie de la semaine sur une grande partie de l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France. Vingt-deux départements ont activé le plan Grand Froid. Les régions concernées sont : l'Aube, les Ardennes, l'Aveyron, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, l'Orne, la Sarthe, Paris et sa petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, le Val-d'Oise, l'Aisne, l'Eure et l'Oise.