Pont du 8 mai : une météo estivale, des pointes à 30°C, découvrez les prévisions

Pour la deuxième partie de ce pont, la France sera coupée en deux avec un ciel toujours aussi dégagé de la Bretagne à l’Alsace et du val de Loire au Nord-Pas-de-Calais, en passant par l’Île-de-France. Dans le même temps, les orages deviendront un peu plus fréquents dans la moitié sud mais pas de panique, ils ne seront pas présents du matin au soir et permettront aussi aux éclaircies de se développer ici ou là.





Si ces orages feront baisser sensiblement les températures dans le sud, il continuera à faire chaud ailleurs avec jusqu’à 25°C en bord de Manche, 27 en Alsace et à Lyon, 28 à Paris et Nantes et même des pointes à 30°C entre la Charente-Maritime et la Vendée, soit 5 à 8°C de plus que les normales de saison. C’est finalement en Méditerranée qu’il fera le moins chaud - ou le plus frais - avec moins de 20°C entre la Côte d’Azur et la Corse.