Météo : crue, neige ou vents violents, 18 départements placés en vigilance orange

Les régions méditéranéennes, elles, sont concernées par les vents très violents prévus dans les heures qui viennent. Dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault, les rafales atteindront 110 à 130 km/h dans la nuit de samedi. De l'intérieur des Alpes-Maritimes au Var, le vent pourra dépasser les 130 km/h en deuxième partie de nuit. En Corse, le vent d'ouest va se renforcer tout au long de la journée pour souffler en tempête dans la nuit de samedi à dimanche. Vers le milieu de la nuit, le vent atteindra 160 km/h sur le Cap Corse, 120 km/h dans la région bastiaise, et jusqu'à 140 km/h sur le relief et la côte orientale. Selon Météo France, ces alertes devraient être levées "au plus tôt" dimanche à 21h.