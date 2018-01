Fortes pluies attendues, crues ou vents violents : 17 départements toujours en vigilance orange

Un épisode durable de fortes précipitiations frappera plusieurs départements de l'Est et du Sud-est ce dimanche. Conjugué avec la fonte de la neige due au redoux , ce phénomène nécessite une vigilance particulière, indique Météo France. L'Ain (01), le Cantal (15), le Doubs (25) et le Jura (39) sont désormais concernés tout comme l'Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). La Savoie est, par ailleurs, concernée par un risque d'avalanche. Dans les massifs savoyards de Haute-Tarentaise, Vanoise et Beaufortain, le danger principal pour ce dimanche provient de quelques grosses avalanches à déclenchement spontané, prévient Météo France; elles peuvent se propager assez bas et menacer des infrastructures de stations de ski ainsi que leurs routes d'accès.





"Après une accalmie relative ce dimanche matin, les précipitations vont se renforcer à partir de la mi-journée et durer, de manière souvent soutenue, jusqu'à jeudi en fin de journée", prévient Météo France. Côté Alpes, on pourra rencontrer de la neige à moyenne altitude encore cet après-midi puis, à partir de ce soir, la limite de la neige se maintiendra au dessus de 1800 à 2000 m d'altitude. Côté Massif Central , ce sera toujours de la pluie. Sur une grande partie des départements mis en vigilance orange on attend encore souvent 100, voire 120 mm au cours des prochaines 36 heures.

Vent violent:





Les Hautes-Alpes ne sont en revanche plus concernées par l'alerte orange.