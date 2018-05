VIDÉO - Météo : l'alerte neige-verglas levée sur les 3 derniers départements concernés

A un peu plus d'un mois de l'été, trois départements du sud-est de la France étaient placés en alerte orange neige-verglas par Météo France ce lundi matin. En ce week-end dit des "Saints de glace", l'expression n'a jamais aussi bien porté son nom pour la Lozère, la Haute-Loire et l'Ardèche, concernés les risques de verglas et de chutes de neige. La vigilance orange a été levée en milieu de matinée.