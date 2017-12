Météo : fort coup de vent cette nuit sur toute la moitié nord de la France

La première perturbation traversera rapidement le pays en fin de nuit et début de matinée, avec des pluies au lever du jour des Hauts-de-France au Sud-Ouest, se décalant en milieu de matinée sur l'est de l'hexagone. Elle sera accompagnée de vents forts dans sa partie nord, les rafales atteignant 80 à 90km/h, voire localement 100 km/h en fin de nuit et début de matinée de la région Centre au Grand Est, puis le vent mollira rapidement en milieu de matinée. Il restera par contre sensible le long des côtes de la Manche avec des pointes à 70 km/h.