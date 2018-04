Météo : la chaleur va-t-elle durer ? Jour par jour, ce qui vous attend jusqu'au 1er mai

PRÉVISIONS - Les folles températures de près de 30 degrés enregistrées pendant cette fin de semaine ne vont pas durer. Météo France prévoit un rafraîchissement lundi suivi d'une remontée plus modérée mardi (26 degrés sont tout de même attendus au Sud). Attention aux orages, ponctuellement forts, attendus ce samedi après-midi en Normandie et en soirée en région parisienne et dans le Nord.