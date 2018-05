Neige et verglas : la Lozère, le Cantal, l'Ardèche et la Haute-Loire en vigilance orange (un 12 mai!)

Nous sommes bien le 12 mai ! A un petit mois de l'été, quatre départements du sud-est de la France ont été placés par Météo France en alerte orange en raison d'un risque de neige et de verglas. En ce week-end dit des "Saints de glace", l'expression n'a jamais aussi bien porté son nom pour la Lozère, la Haute-Loire, l'Ardèche et le Cantal, les quatre départements concernés par ces conditions hivernales. L'alerte neige commencera à 3h dans la nuit de samedi à dimanche et se poursuivra toute la journée de dimanche.





Pour l'heure, c'est la pluie qui menace ces départements. Mais cette situation risque d'évoluer, prévient Météo France. "Sur les départements placés en vigilance orange, après un passage pluvieux marqué, la limite pluie-neige baisse très fortement en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche, et se situe autour de 800 à 1000 m, voire localement plus bas", indique le prévisionniste. Il neigera sans discontinuer, puis la limite pluie-neige s'élèvera vers 1000 à 1200 m et les précipitations cesseront progressivement par l'Ouest.