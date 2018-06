Orages : ça va encore tonner, ce qui vous attend la semaine prochaine

La prudence devra une nouvelle fois être de mise à partir de lundi avec le retour des gouttes froides sur l’Espagne et le Portugal. Elles apporteront à nouveau de l’air froid en altitude qui entrera en contrat avec l’air chaud et humide présent près du sol, conduisant alors à de nouvelles salves orageuses quotidiennes. A l’image des jours précédents, les cellules orageuses se multiplieront dans l’après-midi pour atteindre leur maximum en termes de nombre et d’intensité au cours de la soirée et jusqu’en début de nuit.





La soirée de lundi et la nuit de lundi à mardi s’annoncent particulièrement électriques avec un risque d’orages quasi-généralisés. Seules les côtes de la Manche et de la Méditerranée devraient être épargnées. Ils pourront s’accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et surtout d’intenses pluies pouvant donner des cumuls conséquents en un laps de temps très court. Dans ces conditions, le risque d’inondations locales sera important.