VIDÉO - Neige : Lozère, Ardèche et Haute-Loire toujours en alerte orange

Les cumuls de neige attendus sont notables pour la saison, les plus faibles atteignant 5 à 10 cm dès 900 m, et ils pourront atteindre sur l'épisode 30 à 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1200 m d'altitude. La basse-Ardèche et la vallée du Rhône ne sont pas concernées par ces précipitations neigeuses, mais par des pluies soutenues.