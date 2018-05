VIDÉO - Neige et verglas : 3 départements maintenus en alerte orange

Nous sommes bien le 14 mai ! A un peu plus d'un mois de l'été, trois départements du sud-est de la France sont toujours placés Météo France en alerte orange neige-verglas. En ce week-end dit des "Saints de glace", l'expression n'a jamais aussi bien porté son nom pour la Lozère, la Haute-Loire et l'Ardèche, les trois départements concernés par des conditions hivernales et de fortes chutes de neige.





"Il neige encore faiblement par endroit au dessus de 1000/1200 m. Les conditions de circulation restent parfois encore difficiles, de plus, avec le refroidissement nocturne la formation de plaques de verglas au dessus de 1000 à 1200m est possible", indique le prévisionniste.