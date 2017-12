Quelle météo pour votre week-end de Noël ?

Matin : Des brumes et du brouillard sont attendus sur la plupart des régions. Le soleil va s’affirmer en montagne du côté des Pyrénées, des Alpes et du Jura. Il brillera également sur le pourtour méditerranéen. Du mistral et de la tramontane de 50 à 70 km/h et ces derniers vont légèrement faiblir dans l’après midi. Quant aux températures, on enregistrera 5 degrés en moyenne sur l'ensemble de la France.









Après-midi : En dehors des régions montagneuses et de la méditerranée, le temps sera bien gris partout ailleurs avec quelques gouttes de pluies possibles près de la Manche. Les températures seront au-dessus des normales saisonnières notamment sur la motié nord avec souvent, des valeurs à deux chiffres. Il fera ainsi plus chaud en Normandie qu'à Bordeaux.