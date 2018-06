VIDÉO - Orages dans le Var : les images des impressionnantes chutes de grêle

Des orages étaient plus ou moins attendus dimanche soir dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et particulièrement dans le Var. Mais leur intensité en a étonné plus d'un. Ces fortes intempéries ont donné lieu à des inondations.





Mais le plus impressionnant reste les chutes de grêle. Certains grêlons ont ainsi atteint la taille d’une balle de golf. Résultat : de nombreux dégâts ont été signalés, notamment dans le centre du département.