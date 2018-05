Météo : quel temps vous attend pour ce dimanche 27 mai ?

Sortez les claquettes ... et les parapluies. Dès le matin, le ciel sera menaçant ce dimanche, des Pyrénées à la Normandie, jusqu'en Belgique. Des orages de grêle sont d'ailleurs à craindre en journée. Sur le Languedoc-Roussillon et les Alpes du Nord, le temps sera clair mais l'atmosphère lourde et les averses orageuses seront possibles localement.





En Bretagne et en Vendée, le ciel sera nuageux mais sec l'après-midi. En revanche en PACA et en Corse, le soleil sera de mise et les températures agréables.