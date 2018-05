Météo : grosse chaleur et orages ce week-end : est-ce normal au mois de mai ?

Le pays a connu mardi 22 mai ses premiers gros orages estivaux. Caves et rues inondées, circulation des métros perturbée… A Paris comme dans l’Est, les dégâts ont été très visibles. Ce week-end, rebelote. Les orages devraient cette fois toucher l’est du pays samedi, puis l’entièreté de l’hexagone dimanche, à l’exception du sud-est et de la Corse. Le phénomène météorologique devrait par ailleurs être accompagné de températures particulièrement élevées : 29 degrés en moyenne au Nord et 28 au Sud, avec des pointes à 30 degrés à Paris et à Bourges, et 31 à Grenoble. Soit bien au-dessus des moyennes de saison. "C’est même au-dessus des moyennes de juillet et d’août", indique Météo France à LCI. En moyenne, le mercure grimpe au cours de ces deux mois d’été à 25 au Nord et 27 au Sud.