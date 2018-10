Une personne disparue dans le Var après les intempéries : "Il a été vu au volant de son véhicule emporté en mer"

A 6H30, les opérations de recherches interrompues pendant la nuit en raison des conditions météorologiques n'avaient pas permis de le localiser. Mais en début de matinée, un sonar a été engagé pour tenter de retrouver les cinq véhicules et des plongeurs de la brigade nautique des Issambres et d’Antibes devaient s’immerger pour la recherche des personnes. Des moyens aériens ainsi que 100 sapeurs-pompiers sont également engagés sur Sainte-Maxime et Roquebrune.