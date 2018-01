"Nous n’avons pas vu le soleil depuis 66 jours... " : vers un (triste) record de manque de soleil en janvier ?

Un brin désespérés, ces Lillois. Il est vrai qu’hormis ce mois de janvier, cela commence à faire un bout de temps que le Nord et le Pas-de-Calais n’ont pas vu le soleil. Ils sont, d’après Météo France, en déficit d’ensoleillement depuis le 27 novembre. En décembre, la région a ainsi cumulé 36 heures d’ensoleillement dont 28 heures entre le 1er et le 19 décembre, et 8 heures seulement de soleil entre le 20 et le 31. A titre de comparaison, la moyenne est normalement de 48 heures d’ensoleillement. Et le mois de janvier fait encore mieux. Le record dans la région, établi en 1948, est de 13 heures et trente minutes de soleil visibles, contre une moyenne qui s’établi normalement à 62 heures. Et la zone cumule pour l’instant... 1 h 42 minutes.





Sur Twitter, comme en cage sous cette chape de gris, des habitants du Nord se livrent à un triste décompte...