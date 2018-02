Météo : Quelles vont être les prévisions en Île-de-France ?

Selon les radars météorologiques du 6 février au soir, une "virgule de neige" a stagné au-dessus du territoire français. Mais celle-ci commence doucement à s'atténuer, même si quelques flocons subsistent encore du côté du Val de Loire jusqu'au Limousin. Par contre, ce qui inquiète les météorologues, c'est la baisse des températures pour ce 7 février. Pour la région Île-de-France, le thermomètre peut descendre jusqu'à -8°C. Cela signifie notamment que la neige et l'humidité sur les routes vont se transformer en verglas.



