Un gros coup de vent, précurseur de la tempête Carmen qui se profile pour le Nouvel An, fait un blessé grave dans le Finistère

Températures relativement douces, vents violents et des précipitations fortes : c'est ce qui semble se profiler pour ce week-end du Nouvel an, du côté de l'Ouest et du Nord de la France. La tempête fraîchement baptisée "Carmen" pourrait balayer la France lundi 1er janvier avec des vents violents.





Les côtes bretonnes sont actuellement balayées par des bourrasques allant de 90 à 100 km/h. Ce vendredi, un événement venteux très localisé, sur les communes finistériennes de Cléder et Sibiril, a déjà fait de nombreux dégâts matériels et blessé gravement un homme de 60 ans : il a été heurté par un trampoline qui s'était envolé avec le vent, selon les pompiers, qui l'ont pris en charge et transporté à l'hôpital de Brest.





La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance à partir de samedi sur les côtes de la Manche sur son compte Twitter, et des animations du Nouvel an, notamment des baignades, ont déjà été annulées dans la région en raison des conditions météo.





Ces fortes rafales de vent pourraient repartir de plus belle lundi 1er janvier avec l'arrivée de Carmen sur la Bretagne mais aussi sur le Centre-Ouest du Pays et le Nord, indiquent les prévisionnistes de Météo France.