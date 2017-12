La tempête Carmen pourrait s'inviter à votre Nouvel An

Températures relativement douces, vents violents et des précipitations fortes : c'est ce qui semble se profiler pour ce week-end du Nouvel an, du côté de l'Ouest et du Nord de la France. La tempête fraîchement baptisée "Carmen" pourrait balayer la France lundi 1er janvier avec des vents violents.





Alors que les côtes bretonnes sont actuellement balayées par des bourrasques allant de 90 à 100 km/h, ces fortes rafales de vent connaîtront une accalmie dimanche. Elles pourraient en revanche repartir de plus belle lundi 1er janvier avec l'arrivée de Carmen sur la Bretagne mais aussi sur le Centre-Ouest du Pays et le Nord, indiquent les prévisionnistes de Météo France.